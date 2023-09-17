Вертолет Ми-28 уничтожил дрон ВСУ при попытке атаки аэродрома под Калугой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Российские пилоты перехватили и уничтожили вражеский беспилотник.

Вертолет Ми-28 уничтожил дрон ВСУ при попытке атаки аэродрома под Калугой

Фото: www.globallookpress.com / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Киевский режим предпринял безуспешную попытку атаковать аэродром Шайковка в Калужской области. Об это сообщает Telegram-канал Mash.

ВСУ пытались ударить по стратегическому объекту с помощью беспилотного летательного аппарата. Однако он был перехвачен российским вертолетом Ми-28 и ликвидирован. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

С февраля 2022 года аэродром подвергается атаке уже третий раз. В октябре 2022 года ВСУ пытались ударить по нему с помощью боевого дрона, а в августе 2023-го применяли гражданский коптер.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне, перейдя к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли деревню в Курской области. Пострадали три мирных жителя. Двое из них получили несерьезные ранения, госпитализация и не потребовалась. Один потерпевший находится в тяжелом состоянии.

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