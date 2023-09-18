Защитники Донбасса отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Ликвидировано было до 255 украинских нацистов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Российские военнослужащие отразили шесть атак противника на донецком направлении за минувшие сутки. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
Уточняется, что попытки прорыва ВСУ были пресечены совместными усилиями подразделений «Южной» группировки войск, авиации и артиллерии ВС РФ. Противник был разбит в районе населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное в ДНР.
«Потери противника составили до 255-ти военнослужащих», — прокомментировали в оборонном ведомстве.
Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Российские бойцы уничтожили на данном участке фронта три боевые машины и семь автомобилей из арсенала ВСУ. Кроме того была ликвидирована гаубица Д-30, а также две единицы западной техники — американская артиллерийская система M777 и польское орудие Krab.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные оставили ВСУ без британских ракет Storm Shadow.
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