Сенатор Пушков: Дуда поставил интересы Польши выше потребностей Украины

Польский президент сравнил Украину с утопающим, который способен утянуть на дно спасающего.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI
Президент Польши Анджей Дуда не пожелал жертвовать интересами своей страны ради интересов Киева. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя заявление польского лидера с брифинга в Нью-Йорке перед журналистами-соотечественниками. Глава государства сравнил Украину с утопающим, который хватается за все, что может ухватить, а еще способен утянуть на дно спасающего.
«Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине», — сказано в публикации Пушкова.
Сенатор отметил, что новый подход польского лидера к украинскому кризису резко конфликтует с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского, который упорно убеждает западные государства ставить под удар себя, снабжая и поддерживая Украину.
Как известно, Еврокомиссия сняла эмбарго с поставок украинской сельскохозяйственной продукции и заявила о планах воздерживаться от ограничений впредь. Однако Варшава не пожелала исполнять указания Брюсселя и Берлина. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о продлении запрета на ввоз зерна. Это решение поддержали Венгрия и Словакия, того же потребовали от властей фермеры Румынии.
Ранее 5-tv.ru выяснял причины отстранения некогда одного из самых горячих заступников Киева. Польша, вероятно, в скором времени снимет себя статус вершителя судьбы Украины.
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