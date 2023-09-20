Путин: российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта в Карабахе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 18 0

Контингент делает все, чтобы защитить мирных жителей региона.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Нагорный Карабах

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в рамках встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

«Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население», — прокомментировал глава государства.

Ранее стало известно, что при помощи миротворческого контингента РФ удалось достичь договоренностей между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха о прекращении огня. Ситуация в регионе накалилась после начала антитеррористической операции азербайджанской стороной 19 сентября. Официальный Баку отмечал, что военные наносят высокоточные удары по позициям ВС Армении.

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее политолог Михайлов в беседе с 5-tv.ru назвал причину капитуляции Нагорного Карабаха.

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