Российские миротворцы погибли при обстреле их автомобиля в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы погибли в результате обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве рассказали, что контингент РФ находился в пути с наблюдательного поста. Огонь настиг их в районе населенного пункта Джанятаг. Атака велась с помощью стрелкового оружия.

«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — указано в сообщении.

Какая именно сторона открыла огонь — не уточняется. На место были направлены представители следственных ведомств РФ и Азербайджана. Они устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о работе российских миротворцев в зоне конфликта. По словам главы государства, они находятся в координации со всеми сторонами и делают все возможное для защиты мирного населения.

Также сегодня при помощи миротворческого контингента РФ удалось достичь договоренностей между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха о прекращении огня. Ситуация в регионе накалилась после начала антитеррористической операции азербайджанской стороной 19 сентября. Официальный Баку отмечал, что военные наносят высокоточные удары по позициям ВС Армении.

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция разблокировала здание посольства России в Ереване.