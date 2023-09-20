В Москве пройдут исследования обновленной вакцины от коронавируса

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 7 0

Разработчиком препарата стал Институт имени Гамалеи, в его стенах прежде был создан «Спутник V».

В Москве пройдут исследования обновленной вакцины от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

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Тема:
Вакцина от COVID-19

В скором времени в российской столице будут проведены клинические исследования обновленной вакцины против коронавирусной инфекции. Работу ведет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, его специалисты в свое время создали препарат «Спутник V», использовавшийся на всей территории страны в период пандемии. Об этом в эфире федерального канала сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Разработчики вакцины „Спутник V“ — Институт Гамалеи — разработали новую вакцину, уже вакцину от „омикрона“ по подлинии XBB. Уже в ближайшее время начнутся клинические испытания», — заявила она.

По словам Раковой, около двух третей перенесших коронавирус жителей Москвы позже подхватили подштамм «омикрона» XBB.1.9. Сотрудница столичной мэрии также отметила, что симптомы инфекции не отличаются от симптомов обычной простуды.

Накануне представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил, что за последнюю неделю заболеваемость ковидом в России выросла на 48%. Речь идет о новом пирола-штамме, имеющем более 30 вариантов мутации. Подвид переносится пациентами легче, но при этом считается более заразным, чем его предшественники.

Ранее 5-tv.ru выяснял, сколько россиян уже заразились штаммом «пирола». Моксва готовится к новой волне, 19 сентября в Сокольниках возобновил работу коронавирусный госпиталь.

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