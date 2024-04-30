«Изначально были проблемы»: компанию AstraZeneca обвинили в массовых смертях из-за вакцины от COVID

Западная фармкомпания признала, что ее антиковидный препарат может вызывать смертельно опасный побочный эффект.

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca изначально столкнулась с проблемами при разработке своей вакцины против коронавируса. Об этом 5-tv.ru заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, комментируя скандал, разразившийся на Западе вокруг фармацевтического гиганта и его антиковидного препарата.

Издание Daily Mail ранее сообщило, что AstraZeneca признала способность своей вакцины против COVID вызывать редкий побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении (ТТС). По данным газеты, это заболевание вызвало как минимум 81 смерть в Великобритании, в связи с чем против AstraZeneca был подан коллективный иск.

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«У них изначально были сложности с этой вакциной. Именно поэтому они сотрудничали с центром Гамалеи (российский НИЦЭМ имени Гамалеи, разработчик вакцины „Спутник V“ — Прим. ред.), потому что для „Спутника V“ использовалась похожая технология», — отметил эксперт.

Викулов отметил, что повышенной частотой тромбозов отличилась и вакцина другого западного фармацевтического гиганта — Pfizer.

«Мы точно знаем, что частота тромбозов существенно выше после самого ковида, есть доказательные исследования на этот счет. Но некоторые вакцины, в частности AstraZeneca и Pfizer, могут увеличивать частоту тромбозов», — указал Викулов.

По его словам, повышенная частота тромбозов связана с особенностями воздействия препаратов на стенки сосудов и реологические свойства крови (вязкость и текучесть).

«Тромбоцитопенией называется уменьшение содержания тромбоцитов в периферической крови. Это связано с молекулярными механизмами, которые приводят к гиперкоагуляции, то есть к повышению свертываемости крови», — пояснил эксперт.

В свою очередь, российская вакцина «Спутник V» демонстрирует один из лучших показателей с точки зрения частоты выявления тромбозов после прививки, подчеркнул Викулов.

«У „Спутника V“ частота таких осложнений самая низкая из 23-х вакцин, допущенных в мировом масштабе во время иммунопрофилактики и кампании по иммунизации в отношении COVID-19», — отметил он.

Эксперт добавил, что предусмотреть заранее побочные эффекты исследователи не могут, так как не являются «колдунами и ясновидящими». Выявить побочное воздействие препаратов можно только в результате клинических исследований.

«В частности, наша российская вакцина изучена с привлечением 11 миллионов участников. Это беспрецедентно большое число. Я напомню, что „Спутник V“ был одобрен в Израиле, Арабских Эмиратах, Австралии и некоторых странах Евросоюза, а суммарно — более чем в 70 странах мира», — заключил Викулов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Bloomberg, прием антиковидных препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca связан с высоким риском воспаления сердца, образования тромбов в мозге, вероятностью возникновения синдрома Гийена-Барре и неврологического расстройства.

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