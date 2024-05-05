Ремонтники группировки войск «Восток» пополнили парк трофейной техники украинским танком Т-64, который российские бойцы подбили на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России и показали работу одной из мастерской для автомобильной и гусеничной техники.

Украинский танк Т-64 был остановлен с помощью ударных FPV-дронов на линии боевого соприкосновения. Подбили его военные группировки войск «Восток». Боец с позывным «Колесо» рассказал, как происходил захват военного трофея.

«Подорвался на мине, остановился, слетела гусеница. По нему работали дальше другие орудия, FPV-дрон попал в него. Экипаж покинул машину, сбежал. Эвакуируем обычно ночью, эвакуировали тогда три единицы техники. Танк — одна из них. Снаружи машина не сильно пострадала, внутри вся целая, я думаю, мы ее восстановим в ближайшее время и она будет выполнять уже наши задачи», — объяснил военнослужащий.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что российские специалисты подразделения технического обеспечения могут вернуть в строй боевые машины и вооружение вне зависимости от характера их повреждения. Старший мастер по ремонту военной техники ремонтной роты Илья поделился, как в машину скорой помощи попал дрон, в результаты чего были повреждены кузов и крыша.

«Вот, вытягиваем ее, перевариваем элементы. Гидравлическая растяжка — специально, чтоб подтянуть кузов. А вот крыло, будем его выправлять и обратно ставить», — показал он машину на восстановлении.

В мастерской специалисты ремонтируют автомобильную и гусеничную технику, проводят капитальный ремонт дизельных двигателей, починку кузовов после обстрелов и прилетов дронов, а также ходовой части техники. На восстановление двигателя в среднем требуется три-четыре дня.

Специалисты производят замену всех технических жидкостей, изношенных узлов и агрегатов. В мастерской есть все необходимое для ремонта любой сложности дизельных и бензиновых двигателей. Причем все работы производятся в сжатые сроки, а потом техника снова отправляется в бой.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО. На Западе эти боевые машины США до спецоперации считались «неубиваемыми».