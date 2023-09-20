Когда начинается отопительный сезон в Москве

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

В Москве первыми к отоплению подключают больницы и детские сады

Когда начинается отопительный сезон в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
Погода

Какая температура должна быть на улице, чтобы в квартиры пустили тепло?

В Москве завершилась подготовка к отопительному сезону. Однако тепло в квартиры дадут только при определенной температуре, которая будет держаться на улице.

Начало отопительного сезона зависит от фактической погоды. Согласно постановлению правительства, он начинается, когда средняя температура на улице держится ниже восьми градусов в течение пяти дней. После этого коммунальные службы должны дать старт пуску отопления в жилые дома. Процесс занимает примерно пять дней. Первыми к отоплению подключают социальные учреждения, например, больницы и детские сады.

Кстати, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, к старту отопительного сезона было подготовлено более 74 тысяч объектов. Из них 34 тысячи — это жилые дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как россиянам подготовить жилье к отопительному сезону.

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Когда начинается отопительный сезон в Москве

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