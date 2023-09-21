Как прошли переговоры Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху: самое главное

Стрельба в Степанакерте, акции протеста в Ереване — на таком фоне сегодня прошли переговоры между представителями Нагорного Карабаха и официального Баку. Их участники обсудили план реинтеграции региона и гарантии безопасности для армянского населения. Встреча стала лишь началом сложного, долгого, но необходимого процесса. Корреспондент «Известий» Семен Еремин продолжит.

«Дорожный указатель на Арцах» — так армяне называют Нагорный Карабах. Само слово «Кара-бах», кстати, изначально тюркское, означает «черный сад». И если вопрос территориальный, соответственно, геотегов, наименований на картах можно считать решенным. То участникам процесса урегулирования сейчас хорошо бы максимально сосредоточиться на понимании того, что Арцах — это люди. Армяне-беженцы остаются зажатыми в регионе до сих пор, когда Баку уже вовсю диктует условия на правах победителя», — отмечает Еремин.

Азербайджанские военные открывают огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, сообщает МВД Степанакерта. И пусть со вчерашнего дня тяжелые орудия молчат, уставшие от войны горожане спускаются в подвалы. Стрельбу там считают давлением на переговорный процесс.

Арцахские армяне идут на переговоры с тяжелым сердцем. Разговор с депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым будет коротким. И не приведет к полной ясности. Соглашение обозначат согласованным на 70%.

В СМИ появится неподтвержденный официально тезис — коридор для выхода беженцев откроют в случае выдачи Азербайджану политических и военных лидеров Арцаха. Но и относительно населения риторика непростая.

«Мы предоставили армянской стороне черновик мирного соглашения и теперь ждем их ответа. Что же касается репатриации армян с территории Нагорного Карабаха, то это не является принципом, на котором основывается это соглашение, поскольку это внутреннее дело Азербайджана», — говорит представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

На фоне подобных высказываний кризис власти в Армении набирает обороты. И если в его развитие включатся беженцы, потерявшие свои земли, стабилизировать ситуацию будет непросто. Их больше ста тысяч.

На площади Республики не утихают акции протеста по поводу действий премьер-министра Никола Пашиняна, которые привели к военной реинтеграции Карабаха в состав Азербайджана.

«Измученные, полуголодные части арцахской армии оказали сопротивление значительным азербайджанским силам. В результате девятимесячной блокады как население НК, так и войска столкнулись с нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов», — заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Мирному населению даже бежать было некуда. Лачинский коридор в Армению закрыт. Наши миротворцы занимались эвакуацией гражданского населения из самых напряженных мест, под полторы тысячи человек до сих пор остаются в расположении. Гуманитарная ситуация в регионе не менее тяжелая, чем переговоры об условиях капитуляции. Азербайджан контролирует несколько электроподстанций, питающих Степанакерт, — энергия не подается.

Два внедорожника с флагами Евросоюза и красными дипломатическими номерами уходили через полицейский блокпост в сторону Лачинского коридора, вернулись через пару часов. Так же оттуда выехали два грузовика российских миротворцев. Другого движения по дороге нет. И все это в День независимости Армении.

«Мирное, демократическое, процветающее, созидательное и счастливое будущее Республики Армения — это цель, во имя которой мы проходим через эти испытания, ради чего идем по этой дороге», — сказал Пашинян.

Слово «Арцах» или «Карабах» в обращении премьера к нации так и не прозвучало. А испытания Армения в эти дни проходит действительно серьезные.