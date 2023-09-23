Опубликовала нюдсы: на жену хирурга Хайдарова подали в суд

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 343 0

Адвокат Севина: жена Хайдарова не имела права публиковать нюдсы клиентки мужа

Фото, видео: Instagram* / silvashi_officiel; Федеральная палата адвокатов РФ / fparf.ru; 5-tv.ru

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Поданное заявление сейчас находится в Следственном комитете. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На Светлану Силваши, жену звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, подали в суд. Такая новость появилась в ряде СМИ. По имеющейся информации, в 2021 году 32-летняя Алевтина Цыганкова приняла участие в реалити-шоу, транслируемом в эфире федерального канала. В одном из выпусков программы ей сделали пластическую операцию в клинике Хайдарова.

После этого жена хирурга опубликовала в социальных сетях обнаженные фото женщины, показав, как она выглядела до операции по подтяжке груди и снижению веса и как после. На снимках было видно ее лицо. Также они содержали персональные данные потерпевшей, что было запрещено по условиям контракта.

Цыганкова связалась с Силваши, чтобы урегулировать конфликт. Однако та заявила, что имеет право публиковать фотографии клиентки мужа.

Адвокат Елена Севина в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru расставила все точки над i в этом вопросе. По словам специалиста, подобные фотографии, а также личные переписка и разговоры являются медицинской тайной и не подлежат распространению.

«Если мы говорим о каком-то договоре, то со Светланой его точно не было. Светлане потерпевшая не давала никаких прав на использование своих видео и изображений. Светлана не является ни директором, ни учредителем клиники, где данная женщина оперировалась. Она не является лечащим врачом, она совершенно постороннее лицо. Обобщать в данном случае свою личную жизнь и семейные взаимоотношения, и врачебную тайну категорически невозможно», — заявила эксперт.

Севина добавила, что поданное заявление сейчас находится в Следственном комитете. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Зачинщица травли: хирург Хайдаров подал в суд на Успенскую за клевету

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Филиппа Киркорова начались проблемы с рукой после операции у Хайдарова. При этом процедуры, связанные с лечением, звезда предпочитает проходить у другого врача.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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