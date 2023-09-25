Российские военные раскрыли подробности уничтожения танков Leopard в ЛНР
Бойцы ЗВО раскрыли подробности уничтожения танков Leopard под Стельмаховкой
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Солдаты нанесли удар беспилотником «Ланцет» и уничтожили сразу два танка. Как это было?
Российские военные Западного военного округа (ЗВО) внесли ясность в то, как произошло уничтожение немецких танков Leopard под Стельмаховкой в Луганской народной республике (ЛНР). По словам разведчика первой гвардейской танковой армии, бронированные машины были поражены при помощи артиллерии и беспилотника «Ланцет», сообщает РИА Новости.
Солдат российской армии пояснил, что противник вышел на огневые позиции в ночное время и, как только военные машины заняли рубежи для нанесения огневого поражения, по ним был открыт огонь артиллерии.
Первый танк получил снаряд в гусеницу, в это время второй пытался уехать с позиции, но застрял. Разведчик добавил, что экипажи попытались скрыться.
После того, как погода позволила, российские военные нанесли удар беспилотником «Ланцет» и уничтожили оба. Украинские боевики попытались забрать подбитую технику, однако артиллеристы не позволили им этого сделать, наблюдая за участком с дронов.
Когда группа эвакуации, среди которой был еще один Leopard и советский танк подъехали к машинам, разведка передала координаты расчету реактивной системы залпового огня «Град», которая нанесла удар. Эвакуация заканчивалась бегством врага.
Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили танк Leopard с немецким экипажем в зоне СВО.
- 24 сент
- В США сообщили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота в Крыму
- 24 сент
- «Серьезный переплет»: чем Зеленский раздражает союзников на Западе
- 24 сент
- «А что толку?» — на Украине высмеяли визиты Зеленского в западные страны
- 24 сент
- Российские войска улучшили положение на донецком направлении
- 24 сент
- Экс-премьер Украины назвал причину сохранения власти Зеленским
- 24 сент
- Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской и Курской областями
- 24 сент
- «Смертельный вызов»: на Западе признали превосходство российского оружия
- 24 сент
- Российские военные ликвидировали более 500 боевиков ВСУ за сутки
- 24 сент
- Кабмин России выделил фонду «Защитники Отечества» пять миллиардов рублей
- 24 сент
- «Трудности для Украины»: в США назвали причину «пробуксовки» контрнаступления ВСУ
Читайте также
49%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?