Дым, пепел и обломки: ВСУ уничтожили жилой дом в Ясиноватой в ДНР

Информации о пострадавших не поступало.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой дом в городе Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР). В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с последствиями обстрела со стороны киевского режима.

Так, украинские боевики выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра. На видеозаписи видно, что дом полностью уничтожен: сотрудники МЧС работают среди густого дыма от огня и обломков разрушенной кровли.

Информации о пострадавших не поступало.

Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом.