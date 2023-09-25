Дым, пепел и обломки: ВСУ уничтожили жилой дом в Ясиноватой в ДНР

Появились кадры последствий обстрела Ясиноватой в ДНР
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Информации о пострадавших не поступало.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой дом в городе Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР). В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с последствиями обстрела со стороны киевского режима.
Так, украинские боевики выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра. На видеозаписи видно, что дом полностью уничтожен: сотрудники МЧС работают среди густого дыма от огня и обломков разрушенной кровли.
Информации о пострадавших не поступало.
Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом.
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