Попытка ВСУ форсировать боевые действия терпит очередной крах.

Российские бойцы нейтрализовали четыре украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и Крымом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Только за последние сутки украинские неонацисты предприняли несколько попыток атаковать гражданскую собственность. Ни одна из них успехом не увенчалась.

«Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Для удара по Крыму ВСУ использовали дроны самолетного типа. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами. Главной целью боевики выбирают жилые постройки.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские солдаты сбили ВСУ над Белгородской и Курской областями.