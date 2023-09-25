Силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

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Алина Крылова
Алина Крылова 8 0

Система ПВО уничтожила четыре беспилотника над Черным морем

Силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

Фото: Сергей Федюнин / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Попытка ВСУ форсировать боевые действия терпит очередной крах.

Российские бойцы нейтрализовали четыре украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и Крымом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Только за последние сутки украинские неонацисты предприняли несколько попыток атаковать гражданскую собственность. Ни одна из них успехом не увенчалась.

«Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Для удара по Крыму ВСУ использовали дроны самолетного типа. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами. Главной целью боевики выбирают жилые постройки. 

Ранее 5-tv.ru писал, что российские солдаты сбили ВСУ над Белгородской и Курской областями. 

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