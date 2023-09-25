Силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом
Система ПВО уничтожила четыре беспилотника над Черным морем
Фото: Сергей Федюнин / ТАСС
Попытка ВСУ форсировать боевые действия терпит очередной крах.
Российские бойцы нейтрализовали четыре украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и Крымом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Только за последние сутки украинские неонацисты предприняли несколько попыток атаковать гражданскую собственность. Ни одна из них успехом не увенчалась.
«Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Для удара по Крыму ВСУ использовали дроны самолетного типа. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами. Главной целью боевики выбирают жилые постройки.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские солдаты сбили ВСУ над Белгородской и Курской областями.
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