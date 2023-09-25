ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ
Заданные цели были успешно поражены.
Фото: www.globallookpress.com / facebook.com/mod.mil.rus/
Российские бойцы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ,
«Все объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине замечена первая партия танков Abrams, поставленная союзником — США.
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