Отопление отменяется? Россиянам пообещали вторую волну бабьего лета в октябре

Тишковец: начало отопительного сезона придется на вторую половину октября
В следующем месяце ожидается еще одно мощное потепление. Но когда же потеплеет в домах граждан?
В 2023 году начало отопительного сезона придется на вторую половину октября. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«С учетом теплых долгосрочных прогнозов в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо и придется на вторую половину октября», — прокомментировал он.
Синоптик отметил, что обычно среднесуточная температура в Москве опускается ниже восьми градусов в начале октября. Однако в этом году осень обещает быть теплой. По его словам, температура будет выше нормы на три градуса. Также прогнозируется недобор осадков на 20%.
Кроме того, в октябре в столичный регион снова придет бабье лето. После 5 числа в Центральной России столбики термометров покажут нетипичные значения. На фоне подобного прогноза подача отопления нецелесообразна, заключил Тишковец.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве зафиксировали рекордно высокую ночную температуру.
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