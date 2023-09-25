Отопление отменяется? Россиянам пообещали вторую волну бабьего лета в октябре

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Тишковец: начало отопительного сезона придется на вторую половину октября

Отопление отменяется? Россиянам пообещали вторую волну бабьего лета в октябре

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Тема:
Погода

В следующем месяце ожидается еще одно мощное потепление. Но когда же потеплеет в домах граждан?

В 2023 году начало отопительного сезона придется на вторую половину октября. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С учетом теплых долгосрочных прогнозов в текущем сезоне условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо и придется на вторую половину октября», — прокомментировал он.

Синоптик отметил, что обычно среднесуточная температура в Москве опускается ниже восьми градусов в начале октября. Однако в этом году осень обещает быть теплой. По его словам, температура будет выше нормы на три градуса. Также прогнозируется недобор осадков на 20%.

Кроме того, в октябре в столичный регион снова придет бабье лето. После 5 числа в Центральной России столбики термометров покажут нетипичные значения. На фоне подобного прогноза подача отопления нецелесообразна, заключил Тишковец.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве зафиксировали рекордно высокую ночную температуру.

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