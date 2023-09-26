Сонливость и упадок сил: названы два фактора, провоцирующие осеннюю хандру

Врач Федорова: осеннюю хандру провоцируют частые простуды и снижение иммунитета
Фото: www.globallookpress.com / kati
Как помочь себе в период дождей, похолодания и утренней серости?
Наступление осени неизменно сопровождается у россиян хандрой и упадком сил. Кто-то борется с таким состоянием радикально, уезжая в теплые страны, а кто-то старается петерпеть.
Диетолог и нутрициолог Елена Федорова назвала два главных фактора, провоцирующих грусть у людей всех возрастов в осенний период. По ее словам, сокращение светового дня и падение температуры в совокупности с дождливой погодой неизменно приводит к слабости и желанию подольше задержаться в кровати, пишет Газета.ру.
Отличным способом взбодрить себя доктор назвала прием витаминов. Однако бесконтрольная покупка медикаментов может привести к необратимым последствиям, поэтому перед приемом препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.
«Витамин С содержится в цитрусовых продуктах, квашеной капусте, перцах, смородине и т. д. Витамин Е — в растительных масел, орехах, печени. Также стоит добавить витамин D, экстракт женьшеня, элеутерококка, эхинацеи, хлорофилл, кордицепс, кверцетин, ашваганда», — объяснила врач.
Если повышенная утомляемость наблюдается длительное время, врач рекомендует сдать анализы крови. Обращать внимание стоит на уровень витамина D — даже если после окончания лета его содержание в крови недостаточно, терапевты рекомендуют включить его в рацион как добавку на длительное время. Сильный стресс на фоне хандры способен спровоцировать выпадение волос и другие «побочки»: важно не упустить момент, когда организму нужна помощь.
«Когда наступает осенний период, организму требуется помощь в виде приема комплексов витаминов, увлажнения кожи, увлажнения воздуха в помещении с помощью увлажнителя, полноценного питания», — напомнила она.
Ранее 5-tv.ru писал, какие продукты можно и нельзя есть осенью.
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