Сонливость и упадок сил: названы два фактора, провоцирующие осеннюю хандру

Как помочь себе в период дождей, похолодания и утренней серости?

Наступление осени неизменно сопровождается у россиян хандрой и упадком сил. Кто-то борется с таким состоянием радикально, уезжая в теплые страны, а кто-то старается петерпеть.

Диетолог и нутрициолог Елена Федорова назвала два главных фактора, провоцирующих грусть у людей всех возрастов в осенний период. По ее словам, сокращение светового дня и падение температуры в совокупности с дождливой погодой неизменно приводит к слабости и желанию подольше задержаться в кровати, пишет Газета.ру.

Отличным способом взбодрить себя доктор назвала прием витаминов. Однако бесконтрольная покупка медикаментов может привести к необратимым последствиям, поэтому перед приемом препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

«Витамин С содержится в цитрусовых продуктах, квашеной капусте, перцах, смородине и т. д. Витамин Е — в растительных масел, орехах, печени. Также стоит добавить витамин D, экстракт женьшеня, элеутерококка, эхинацеи, хлорофилл, кордицепс, кверцетин, ашваганда», — объяснила врач.

Если повышенная утомляемость наблюдается длительное время, врач рекомендует сдать анализы крови. Обращать внимание стоит на уровень витамина D — даже если после окончания лета его содержание в крови недостаточно, терапевты рекомендуют включить его в рацион как добавку на длительное время. Сильный стресс на фоне хандры способен спровоцировать выпадение волос и другие «побочки»: важно не упустить момент, когда организму нужна помощь.

«Когда наступает осенний период, организму требуется помощь в виде приема комплексов витаминов, увлажнения кожи, увлажнения воздуха в помещении с помощью увлажнителя, полноценного питания», — напомнила она.

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