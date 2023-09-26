Временное затишье украинских боевиков обернулось попыткой контратаки на купянском направлении. ВСУ попытались взять под контроль воздушное пространство над Харьковом и в окрестностях Чугуева, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По информации бывшего военного, очевидцы неоднократно замечали в небе над населенными пунктами самолеты боевиков. Что именно замышляет Киев, предварительно неизвестно, однако попытки форсировать любые боевые действия готовы пресекать бойцы из России, подметил он.

«Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО», — заявил он.

Ранее такой активности со стороны авиации Украины над этой территорией не наблюдалось.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские солдаты уничтожили 478 вражеских самолетов, 250 вертолетов, 7115 беспилотных летательных аппаратов. День ото дня это число только растет.

Напомним, Россия ведет специальную военную операцию по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, как расчеты градов разгромили ВСУ на запорожском направлении.