Работать нашим бойцам приходится в условиях активного противодействия. И получается это у них весьма успешно.

На запорожском направлении пехоту и бронетехнику противника успешно громит российская артиллерия. Один залп реактивной системы «Град» способен накрыть территорию размером с несколько футбольных полей.

При этом враг не дремлет, постоянно фиксируя передвижения боевых машин с помощью беспилотников. Нашим расчетам удается не только перехитрить его, но и своевременно наносить разящие удары. В этом убедился корреспондент «Известий» Даниил Левин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.