«Россия попала»: Киев подтвердил уничтожение производства украинских ракет

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

СНБО Украины: российские военные поразили место сбора ракет ВСУ

«Россия попала»: Киев подтвердил уничтожение производства украинских ракет

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российская армия за неделю нанесла 12 ударов по военным объектам на территории Украины.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердили, что российские военные недавно нанесли сокрушительный удар по объекту, который специализировался на производстве ракет для ВСУ. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в беседе с газетой ABC.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — прокомментировал он.

В Минобороны РФ несколькими днями ранее проинформировали, что за минувшую неделю ВС РФ с помощью высокоточного оружия нанесли 12 ударов по объектам украинской критической инфраструктуры. В оборонном ведомстве отмечали, что киевскому режиму и боевым возможностям ВСУ был причинен значительный ущерб.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности атаку на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Львове прогремела многочисленная серия взрывов.

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