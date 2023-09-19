Во Львове прогремели взрывы

Во Львове прогремела многочисленная серия взрывов. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, ссыласяь на главу военной администрации Максима Козицкого.

«В части Львова громко. Не называем локаций», — сообщил украинский чиновник.

Ранее ночью, как писал 5-tv.ru, в Харьковской области также звучали взрывы. По большей части Украины всю ночь была объявлена воздушная тревога.