Во Львове прогремели взрывы
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В регионе объявлена воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Во Львове прогремела многочисленная серия взрывов. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, ссыласяь на главу военной администрации Максима Козицкого.
«В части Львова громко. Не называем локаций», — сообщил украинский чиновник.
Ранее ночью, как писал 5-tv.ru, в Харьковской области также звучали взрывы. По большей части Украины всю ночь была объявлена воздушная тревога.
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