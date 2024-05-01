«Стоп американизации»: в Польше протестуют против участия страны в конфликте на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 1 140 0

РИА Новости: в Польше протестуют против участия страны в конфликте на Украине

«Стоп американизации»: в Польше протестуют против участия страны в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Marek Antoni Iwanczuk

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Тема:
Спецоперация

Простые жители вышли на улицы Варшавы, чтобы выразить свою позицию.

В Варшаве проходит «Марш мира» против участия Польши в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники шествия собрались в районе креста Траугутта и собираются проследовать по улицам к памятнику Юному повстанцу в Старом городе. Они требуют у своих властей отказаться от какой-либо вовлеченности в боевые действия на Украине, в том числе, отказаться от поставок оружия и военной техники ВСУ.

«Это не наша война. Сегодня наши танки — завтра наши дети. Стоп американизации Польши», — скандируют митингующие.

Организаторами шествия выступили сразу несколько польских антивоенных организаций.

«Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины», — говорит один из организаторов марша Лешек Сыкульский.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша готовится перебросить военную технику к границе с Россией.

Тема:
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