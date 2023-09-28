Сразу сдаются: боевики ВСУ показали истинную сущность в Запорожской области

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Армия России подавила попытку ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

К чему приводит использование Украиной неподготовленных националистов?

Российские военные продолжают успешно отражать атаки ВСУ на запорожском направлении. Националисты бросают в бой неподготовленных боевиков, а те, вместо того, чтобы идти вперед, предпочитают сразу же сдаваться.

Там же, на запорожском направлении, ВСУ предприняли попытку прорвать нашу оборону. Использовали дымовую завесу и пустили танки.

Но это не помогло — артиллерия нанесла точный удар. Украинская бронетехника была остановлена, некоторые машины так и остались догорать в поле.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ изменили тактику ведения контрнаступления из-за неудач.

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