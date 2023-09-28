Бывшему госминистру Нагорного Карабаха Варданяну предъявлено обвинение
Его задержали накануне при попытке въехать в Армению. В чем обвиняют экс-чиновника?
Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov
Задержанному в Азербайджане бывшему госминистру непризнанной республики Нагорный Карабах Рубену Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма. Об этом сообщает азербайджанская служба госбезопасности.
Кроме того, Варданяну вменяют участие в создании вооруженных формирований и незаконное пересечение границ Азербайджана.
О задержании экс-чиновника стало известно накануне, 27 сентября. По информации его супруги, Варданяну не дали въехать на территорию Армении, когда он вместе с тысячами армян пытался покинуть Нагорный Карабах.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что не располагает соответствующей информацией и не может ничего сказать про задержание Варданяна.
История Нагорного Карабаха — конфликт Армении и Азербайджана
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». В Ереване, в свою очередь, действия правительства Азербайджана расценили как агрессию. Уже на следующий день, при содействии российских миротворцев, стороны пришли к перемирию, договорившись о прекращении боевых действий.
В регионе началось массовое переселение. Этнические армяне стараются попасть в Армению.
В четверг, 28 сентября, был подписан указ об упразднении Нагорно-Карабахской Республики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители эвакуируются из Нагорного Карабаха.
- 28 сент
- Нагорный Карабах упразднен: 30-летняя история Армении и Азербайджана
- 27 сент
- Бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян задержан при въезде в Армению
- 26 сент
- В Карабахе уточнили число погибших при взрыве на складе с топливом
- 26 сент
- Не менее 125 человек погибли при взрыве бензохранилища в Карабахе
- 26 сент
- Кремль сообщил о телефонном звонке президента Ирана Путину
- 26 сент
- Более 200 человек ранены в результате взрыва в пригороде Степанакерта
- 25 сент
- На АЗС в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв
- 25 сент
- Переселение армян: как жители эвакуируются из Нагорного Карабаха
- 25 сент
- «Неприемлемые выпады»: в МИД РФ раскритиковали послание Пашиняна о независимости
- 25 сент
- Баку сообщил о задержании виновных во взрывах мин в Нагорном Карабахе
Читайте также
100%
0.26 101.98
-0.01
Нашли ошибку?