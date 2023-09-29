Закон кармы работает? Киевский режим пережил четыре «кошмара» за неделю

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Киевский режим пережил четыре ужасных кошмара за неделю

Закон кармы работает? Киевский режим пережил четыре «кошмара» за неделю

Фото: www.globallookpress.com /Sean Kilpatrick

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Тема:
Северный поток

Украина столкнулась с большими неприятностями. С какими именно?

Эта неделя вылилась в сущий кошмар для режима Зеленского. Президент Украины потерпел провал за провалом в дипломатических отношениях. Об этом сообщило издание Newsweek.

Неделя для Владимира Зеленского началась хорошо. Он встретился с лидером США Джо Байденом, а затем с членами Конгресса Соединенных Штатов.

А потом «пошло-поехало». Приезд Зеленского в Канаду произошел на фоне конфликта с Польшей. Киев и Варшава поссорились из-за импорта зерна.

Затем, как по расписанию, на заседании канадского парламента появился 98-летний украинский нацист Ярослав Хунки. Это вызвало большой скандал в мировой общественности.

После дипломатического визита в Канаду Зеленский вернулся на Украину. И тут раскрылись интересные детали, связанные с упавшей в Польше ракетой в прошлом году. Варшава признала, что убившее двух граждан оружие принадлежало Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков».

Тема:
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