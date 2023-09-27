Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Постпред РФ при ООН указал, что за подрывом газопроводов стоят США. Но зачем они это понадобилось?

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard1; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

США пошли на подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить свое влияние в Европе, которая нуждается в российских энергоресурсах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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«В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв „Северного потока“ — это дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что этот теракт повлек за собой тяжелые экономические и экологические последствия для не одной страны. Он добавил, что Россия продолжит добиваться установления всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением наших следственных органов, а также привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей подрыва газпроводов.

Прежде стало известно, что европейские страны отказали в исполнении большинства запросов Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи при расследовании подрывов нитей российского газопровода «Северный поток».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили об уничтожении бумаг после подрывов «Северных потоков».

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