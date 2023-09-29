«Нет возможности»: Маск прокомментировал попытки украинцев сбежать из страны

Американский предприниматель поддержал во мнении по поводу этого вопроса журналиста из США.

Все больше украинских мужчин пытаются сбежать из страны, чтобы не быть «пушечным мясом» для своей власти. С таким мнением адвоката и журналиста из США Гленн Гринвальда согласился бизнесмен Илон Маск.

Основатель Tesla и SpaceX полностью поддержал американского писателя в мысли о том, что отчаянные попытки сбежать для украинцев оканчиваются не всегда хорошо.

«Ты прав. (На Украине. — Прим. ред.) нет возможности отказаться от службы в армии», — написал Маск в социальной сети X.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО отрицают возможность достижения мира «любой ценой». В частности, недопустима капитуляция Украины. Таким мнением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.