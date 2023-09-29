«Нет возможности»: Маск прокомментировал попытки украинцев сбежать из страны

Маск: на Украине нет возможности не служить в армии
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO
Американский предприниматель поддержал во мнении по поводу этого вопроса журналиста из США.
Все больше украинских мужчин пытаются сбежать из страны, чтобы не быть «пушечным мясом» для своей власти. С таким мнением адвоката и журналиста из США Гленн Гринвальда согласился бизнесмен Илон Маск.
Основатель Tesla и SpaceX полностью поддержал американского писателя в мысли о том, что отчаянные попытки сбежать для украинцев оканчиваются не всегда хорошо.
«Ты прав. (На Украине. — Прим. ред.) нет возможности отказаться от службы в армии», — написал Маск в социальной сети X.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО отрицают возможность достижения мира «любой ценой». В частности, недопустима капитуляция Украины. Таким мнением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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