В фильме «Вий» нашли забавный киноляп

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Алексей Панков
Алексей Панков 40 0

В фильме «Вий» обнаружен киноляп с одеждой персонажа Леонида Куравлева

В фильме «Вий» нашли забавный киноляп

Фото: Кадр из к/ф «Вий», реж. Константин Ершов, 1967 г.

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Долгое время на него не обращали внимания.

В фильме «Вий» обнаружили забавный киноляп, который проглядели создатели советского хоррора. Находкой поделились в РБК.

Ошибку можно заметить на 16-й минуте картины. По сюжету, герой Леонида Куравлева носит порванный подрясник. Однако уже в следующей сцене никакой дыры на рукаве нет. Когда герой умудрился зашить одеяние, остается загадкой.

Кадр из к/ф «Вий», реж. Константин Ершов, 1967 г.

Фильм вышел на экраны в 1967 году. Хоррор успели посмотреть более 30 миллионов советских граждан. Даже спустя много лет картина остается любима зрителями.

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