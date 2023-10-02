На верхней границе: москвичей предупредили о первых снежинках

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Светлана Оперук
Светлана Оперук 34 0

Синоптик Позднякова: первые снежинки могут выпасть в Москве

На верхней границе: москвичей предупредили о первых снежинках

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Тема:
Погода

Пора ли менять резину на авто? И когда уже горожане укутаются в пуховики?

В Москве могут появиться первые снежинки на этой неделе. Об этом предупредила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«На верхней границе приземного слоя воздуха (около 1,5 километра над землей) в это время будет уже -5…-6 градусов. Да, да. Именно минус. А это значит, что если будут условия для выпадения осадков (а они будут!), то в воздухе появятся мелкие снежинки», — написала она в Telegram-канале.

И хотя вероятность выпадения снежинок составляет лишь 12-14%, она все-таки есть.

Согласно прогнозу Поздняковой, с 7 по 9 октября ожидается холодная погода, температура воздуха ночью может упасть до отрицательного показателя. Однако, предупредила синоптик, резину автовладельцам пока менять рано, поскольку тепло еще вернется в Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре назвали дату начала отопительного сезона в Москве. Согласно прогнозу, 6 октября в столице закончится лето.

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