Бойцы бригады «Волки» отразили атаку ВСУ под Клещеевкой: как это было
Защитники России, не щадя себя, сражаются с террористами.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
В окрестностях Клещеевки продолжаются ожесточенные бои. ВСУ пытается отбить поселок, чтобы приблизиться к Артемовску, но каждый раз попадает под плотный огонь нашей артиллерии. Удерживает позиции и штурмовая бригада «Волки». Один день из их жизни — в материале корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.
Под Клещеевкой настоящий ад войны. Практически в онлайн-режиме нам сыплются сообщения от бойцов, героически сражающихся на артемовском направлении.
«Круглый» пишет: «Бывает туго и не очень. Каждый день занимаемся штурмами». От «Шмеля» летит: «На Клещеевку прямо сейчас идет бронетехника ВСУ. Связи с артой пока нет».
Мгновения спустя наша артиллерия дает залпы. Тут же приходит еще одно сообщение: «Четыре вражеских танка идут со стороны Курдюмовки». Дальше связь с бойцами обрывается.
Бойцы прижались в окопах, завывает ветер. Наш военкор мчится в Бахмутский район мимо искореженной техники. Уже в Соледаре, встретив медика с позывным Финн, узнаем, что ночной наскок ВСУ отбит, часть бронетехники уничтожена, часть отступила.
Штурмы и их отражение — это почти всегда потери. У Финна сложная задача — эвакуировать раненых прямо из-под обстрелов.
«Мы же туда едем. Либо они ждут медиков и накрывают, либо продолжают. Мы едем и знаем, что будут прилеты», — рассказал боец 1-й ДРШБр «Волки» с позывным «Финн».
А вот другой наш герой — Гранит, боец аэроразведки бригады «Волки». В течении дня он совершил сразу два подвига. Пошел вызволять упавший беспилотник, а заодно уничтожил вражеский танк.
«До танка было метров 200. Я сократил дистанцию, ну и выстрелил два снаряда под катки ему, под башню. И он загорелся, сгорел», — рассказал боец бригады «Волки» с позывным «Гранит».
Гранит рванул к своим позициям, оставив выгорающий танк, а вечером, заметив с дрона одинокого бойца ВСУ, вернулся, чтобы взять его в плен.
«Этот метрах в 15 было. Он даже не заметил, как я подошел. За шкварник его, и к своим», — рассказал Гранит.
Приблизился вплотную, товарищ выхватил лежащий рядом с украинцем автомат, вытащил из укрытия, а дальше через весь лес — к своей бригаде. И дефицита пленных на артемовском направлении сейчас нет.
— Накормили, напоили.
— На вас оружие наставляли, пацаны?
— Нет, дали слово, что, если будем себя хорошо вести, останемся живы.
— Мы свое слово держим, братан.
Время отдыха. Позывной Месси играет в стратегию. Он сам по себе такой же стратег, как и великий футболист Лионель Месси — оператор группы БПЛА. Между прочим, доброволец из контингента заключенных, сумевших на зоне закончить бакалавриат Финансового университета.
«Во всех лагерях, где я был, максимум три человека учились, потому что это реально сложно. Но сложно не учиться, а именно потому, что не дают. Препоны постоянные, ну, и соответственно, деньги», — рассказал Месси.
Вот такие наши разные герои, с разными судьбами, объединенные теперь одной целью — добиться победы для своего Отечества. Эти простые ребята, ежедневно рискуя жизнью, пишут сейчас мировую историю.
- 2 окт
- Нет повести печальнее на свете: Зеленский ожидает удара в спину от Байдена
- 2 окт
- Боррель: ЕС до конца 2023 года может согласовать выделение Киеву €5 млрд
- 2 окт
- «Заставить принять»: в США огласили неожиданное решение про Украину и НАТО
- 2 окт
- В Днепропетровской области ликвидированы авиационные средства поражения ВСУ
- 2 окт
- Пушилин заявил, что ВСУ могут начать новое наступление в октябре
- 2 окт
- Лучше аналогов: российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан
- 2 окт
- «Их выдает тепло тел»: спайперы ВСУ не могут спрятаться от российских дронов
- 2 окт
- «Тревожное открытие»: у боевиков ВСУ нашли устойчивую к антибиотикам инфекцию
- 2 окт
- «Степень безумства»: Пушков спустил министра обороны Британии с небес на землю
- 2 окт
- «Киевский клоун»: Маск выставил Зеленского посмешищем всего одним фото
Читайте также
94%
1.07 103.87
0.71
Нашли ошибку?