Бойцы бригады «Волки» отразили атаку ВСУ под Клещеевкой: как это было

В окрестностях Клещеевки продолжаются ожесточенные бои. ВСУ пытается отбить поселок, чтобы приблизиться к Артемовску, но каждый раз попадает под плотный огонь нашей артиллерии. Удерживает позиции и штурмовая бригада «Волки». Один день из их жизни — в материале корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Под Клещеевкой настоящий ад войны. Практически в онлайн-режиме нам сыплются сообщения от бойцов, героически сражающихся на артемовском направлении.

«Круглый» пишет: «Бывает туго и не очень. Каждый день занимаемся штурмами». От «Шмеля» летит: «На Клещеевку прямо сейчас идет бронетехника ВСУ. Связи с артой пока нет».

Мгновения спустя наша артиллерия дает залпы. Тут же приходит еще одно сообщение: «Четыре вражеских танка идут со стороны Курдюмовки». Дальше связь с бойцами обрывается.

Бойцы прижались в окопах, завывает ветер. Наш военкор мчится в Бахмутский район мимо искореженной техники. Уже в Соледаре, встретив медика с позывным Финн, узнаем, что ночной наскок ВСУ отбит, часть бронетехники уничтожена, часть отступила.

Штурмы и их отражение — это почти всегда потери. У Финна сложная задача — эвакуировать раненых прямо из-под обстрелов.

«Мы же туда едем. Либо они ждут медиков и накрывают, либо продолжают. Мы едем и знаем, что будут прилеты», — рассказал боец 1-й ДРШБр «Волки» с позывным «Финн».

А вот другой наш герой — Гранит, боец аэроразведки бригады «Волки». В течении дня он совершил сразу два подвига. Пошел вызволять упавший беспилотник, а заодно уничтожил вражеский танк.

«До танка было метров 200. Я сократил дистанцию, ну и выстрелил два снаряда под катки ему, под башню. И он загорелся, сгорел», — рассказал боец бригады «Волки» с позывным «Гранит».

Гранит рванул к своим позициям, оставив выгорающий танк, а вечером, заметив с дрона одинокого бойца ВСУ, вернулся, чтобы взять его в плен.

«Этот метрах в 15 было. Он даже не заметил, как я подошел. За шкварник его, и к своим», — рассказал Гранит.

Приблизился вплотную, товарищ выхватил лежащий рядом с украинцем автомат, вытащил из укрытия, а дальше через весь лес — к своей бригаде. И дефицита пленных на артемовском направлении сейчас нет.

— Накормили, напоили.

— На вас оружие наставляли, пацаны?

— Нет, дали слово, что, если будем себя хорошо вести, останемся живы.

— Мы свое слово держим, братан.

Время отдыха. Позывной Месси играет в стратегию. Он сам по себе такой же стратег, как и великий футболист Лионель Месси — оператор группы БПЛА. Между прочим, доброволец из контингента заключенных, сумевших на зоне закончить бакалавриат Финансового университета.

«Во всех лагерях, где я был, максимум три человека учились, потому что это реально сложно. Но сложно не учиться, а именно потому, что не дают. Препоны постоянные, ну, и соответственно, деньги», — рассказал Месси.

Вот такие наши разные герои, с разными судьбами, объединенные теперь одной целью — добиться победы для своего Отечества. Эти простые ребята, ежедневно рискуя жизнью, пишут сейчас мировую историю.