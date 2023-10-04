МВД России объявило в розыск главу воюющего «Грузинского легиона» Мамулашвили

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Ранее против него возбудили уголовное дело за вербовку наемников для участия в военных действиях за ВСУ.

МВД России объявило в розыск главу воюющего «Грузинского легиона» Мамулашвили

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, известный как Мамука Мамулашвили.

«Мамулашвили Ушанги Зурабович. Национальность: грузин. Место рождения: ГССР, город Тбилиси. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД РФ.

При этом не указывается, по какой статье правоохранители ищут Мамулашвили. Но еще в конце июля СКР привлек к уголовной ответственности свыше 70 наемников из числа «Грузинского легиона» за участие в боевых действиях на стороне киевского режима. В числе них оказался и Мумашвили.

Было установлено, что в 2014 году он создал «Грузинский национальный легион» и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
20 сент
«Безумные поступки»: почему ВСУ перешли к новой тактике в зоне СВО
19 сент
Российские бойцы уничтожают ВСУ на трофейном танке Т-64
16 сент
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
9 сент
Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
9 сент
Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
5 сент
«Запад добился»: как помощь США в адрес Украины сделала Россию могущественной
5 сент
Киев может остаться без денег: США разочарованы «отсутствием прогресса» у Украины
5 сент
В Турции назвали проигравших в конфликте на Украине
26 авг
Появилось видео удара российского дрона по американскому БТР в зоне спецоперации
24 авг
Пушилин о ситуации в ДНР: «Сложно, тяжело, напряженно, но контролируем»
+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Захарова: в Германии полным ходом идет процесс реабилитации нацизма
11:45
Поможет только «химия»: чем опасны клопы и как от них избавиться
11:38
МВД России объявило в розыск главу воюющего «Грузинского легиона» Мамулашвили
11:36
«Театр абсурда»: Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина
11:35
VK поздравит учителей с профессиональным праздником
11:22
«Закрыли все рты»: зачем похудевшая дочь Гузеевой показала всем свое тело

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
Корреспондент «Известий» Еремин показал работу военных медиков на передовой
Евротрейдеры накачали Украину газом
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России