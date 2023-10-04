МВД России объявило в розыск главу воюющего «Грузинского легиона» Мамулашвили

Ранее против него возбудили уголовное дело за вербовку наемников для участия в военных действиях за ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, известный как Мамука Мамулашвили.
«Мамулашвили Ушанги Зурабович. Национальность: грузин. Место рождения: ГССР, город Тбилиси. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД РФ.
При этом не указывается, по какой статье правоохранители ищут Мамулашвили. Но еще в конце июля СКР привлек к уголовной ответственности свыше 70 наемников из числа «Грузинского легиона» за участие в боевых действиях на стороне киевского режима. В числе них оказался и Мумашвили.
Было установлено, что в 2014 году он создал «Грузинский национальный легион» и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.
Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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