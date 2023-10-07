Израиль объявил о сборе резервистов на фоне атаки со стороны сектора Газа

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 88 0

Первые сигналы тревоги на земле обетованной прозвучали около половины седьмого утра по московскому времени.

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; Из открытых источников; 5-tv.ru

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В Израили приступают к сбору резервистов на фоне начавшейся ранним утром атаки со стороны сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Министр обороны Йоав Галант сейчас утвердил вызов военнослужащих запаса в соответствии с требованиями Армии обороны Израиля», — говорится в заявлении.

Первые сигналы тревоги в Израиле прозвучали в 6:28 утра по московскому времени сразу в нескольких населенных пунктах, среди которых Тель-Авив и его окрестности. Власти рекомендовали жителям южных и центральных районов находиться вблизи убежищ. Позднее израильская армия (ЦАХАЛ) официально заявила о «состоянии готовности к войне».

«За последний час начался массированный ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа, террористы проникли на территорию Израиля в ряде различных мест», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ракетного удара со стороны сектора Газа погибла местная жительница. С утра их прилетело несколько десятков.

Один из руководителей ХАМАС Мохаммед Деиф уже поспешил, как сообщает The Times of Izrael, назвать сегодняшние удары «днем великой революции». А другой его коллега по партии призвал присоединиться к операции арабские и исламские страны.

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