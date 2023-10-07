Вой сирен раз в пол часа: что происходит в Израиле на границе с сектором Газа

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 49 0

Полиция Израиля ищет по домам террористов в приграничном с сектором Газа городе

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

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Тема:
Арабо-израильский конфликт

Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что на сегодняшний день страна находится не в очередном раунде конфликта, а в войне.

Солдаты израильской армии и полиция прочесывают дома в пригороде Сдерота, но на границе с сектором Газа. Об этом специально для 5-tv.ru сообщил журналист «Известий» Евгений Куркаков, находящийся непосредственно на месте событий.

«Вот сзади меня дом, где только что полиция заходила и проверяла на наличие террористов в здании. Вой сирен здесь звучит примерно раз в полчаса», — пояснил журналист.

Он добавил, что с утра были слышны звуки выстрелов, включая пулеметные. Многие жители до сих пор прячутся по бомбоубежищам. Есть информация о погибших.

Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль с сегодняшнего дня находится не в очередном раунде эскалации конфликта, как это было ранее, а в войне.

«Сегодня утром Хамас открыл внезапную кровавую атаку против Израиля и ее граждан с раннего утра. Я собрал глав организаций обороны. Я дал указ первым делом зачистить все поселения от террористов, которые проникли туда. Эта операция проходит в данное время», — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, им были даны распоряжения по проведению широкой мобилизации, чтобы дать мощный отпор атаковавших государство палестинцам.

«Враг заплатит цену, которую никогда раньше не платил. Я говорю всем гражданам Израиля слушать точные инструкции армии и командования тыла. Мы в войне и мы победим в ней», — подчеркнул Нетаньяху.

Ракетные удары по территории Израиля начались около 6:30 утра по московскому времени. В Арми обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что противник выпустил около 2,2 тысячи ракет, а также осуществил несколько вторжений на юге страны.

Ответственность за произошедшее на себя взяла палестинская группировка ХАМАС, находящаяся уже 15 лет у власти в палестинской автономии. Ее цель — уничтожение Израиля как государства, ликвидация светского характера палестинской автономии, а также провозглашение там государства исламского толка. Это приводит к регулярным боевым столкновениям между ХАМАС и Израилем.

Тема:
Арабо-израильский конфликт
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