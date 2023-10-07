Вой сирен раз в пол часа: что происходит в Израиле на границе с сектором Газа
Полиция Израиля ищет по домам террористов в приграничном с сектором Газа городе
Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru
Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что на сегодняшний день страна находится не в очередном раунде конфликта, а в войне.
Солдаты израильской армии и полиция прочесывают дома в пригороде Сдерота, но на границе с сектором Газа. Об этом специально для 5-tv.ru сообщил журналист «Известий» Евгений Куркаков, находящийся непосредственно на месте событий.
«Вот сзади меня дом, где только что полиция заходила и проверяла на наличие террористов в здании. Вой сирен здесь звучит примерно раз в полчаса», — пояснил журналист.
Он добавил, что с утра были слышны звуки выстрелов, включая пулеметные. Многие жители до сих пор прячутся по бомбоубежищам. Есть информация о погибших.
Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль с сегодняшнего дня находится не в очередном раунде эскалации конфликта, как это было ранее, а в войне.
«Сегодня утром Хамас открыл внезапную кровавую атаку против Израиля и ее граждан с раннего утра. Я собрал глав организаций обороны. Я дал указ первым делом зачистить все поселения от террористов, которые проникли туда. Эта операция проходит в данное время», — подчеркнул глава правительства.
Кроме того, им были даны распоряжения по проведению широкой мобилизации, чтобы дать мощный отпор атаковавших государство палестинцам.
«Враг заплатит цену, которую никогда раньше не платил. Я говорю всем гражданам Израиля слушать точные инструкции армии и командования тыла. Мы в войне и мы победим в ней», — подчеркнул Нетаньяху.
Ракетные удары по территории Израиля начались около 6:30 утра по московскому времени. В Арми обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что противник выпустил около 2,2 тысячи ракет, а также осуществил несколько вторжений на юге страны.
Ответственность за произошедшее на себя взяла палестинская группировка ХАМАС, находящаяся уже 15 лет у власти в палестинской автономии. Ее цель — уничтожение Израиля как государства, ликвидация светского характера палестинской автономии, а также провозглашение там государства исламского толка. Это приводит к регулярным боевым столкновениям между ХАМАС и Израилем.
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