Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа: «Больше не будет»
Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа
Фото: www.globallookpress.com / Ashraf Amra
Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Что будет дальше?
Израиль приостанавливает поставки электроэнергии на территорию сектора Газа. С соответствующим заявлением выступил министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.
«Того, что было, больше не будет», — написал он на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter).
Кац добавил, что соответствующее распоряжение уже подписано.
Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС.
Армия Израиля находится в состоянии боевой готовности. Глава минобороны страны Йоав Галант заявил о готовности призвать на военную службу резервистов. Также известно, что Израиль приступил к нанесению ответных ракетных ударов, а также объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстановки в разных городах Израиля после атаки ХАМАС.
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