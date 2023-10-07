Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа: «Больше не будет»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа

Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа: «Больше не будет»

Фото: www.globallookpress.com / Ashraf Amra

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Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Что будет дальше?

Израиль приостанавливает поставки электроэнергии на территорию сектора Газа. С соответствующим заявлением выступил министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.

«Того, что было, больше не будет», — написал он на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter).

Кац добавил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС.

Армия Израиля находится в состоянии боевой готовности. Глава минобороны страны Йоав Галант заявил о готовности призвать на военную службу резервистов. Также известно, что Израиль приступил к нанесению ответных ракетных ударов, а также объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстановки в разных городах Израиля после атаки ХАМАС.

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