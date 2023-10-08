ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
Армия обороны Израиля отмечает, что будет идти до конца, чтобы защитить жителей своего государства.
Фото: Reuters / Amir Cohen
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — Прим. ред.) нанесла несколько очередных ударов по территории Ливана. В официальном аккаунте армии в соцсети X (бывшая Twitter — Прим. ред.) появилась запись, где уточняется, что эти атаки являются самым прямым ответом на произошедший обстрел со стороны противника.
«В настоящее время артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории», ― подчеркивалось в заявлении.
ЦАХАЛ неоднократно отмечала, что будет идти до конца ради защиты собственного народа.
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
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