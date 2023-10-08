Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

Большинство проникнувших на территорию Израиля боевиков ХАМАС были уничтожены. Можно считать, что первый этап операции «Железные мечи» завершен. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в самом начале затяжной войны, развязанной ХАМАС. В эти часы заканчивается первый этап уничтожения большей части сил противника на нашей территории», ― заявил он в соцсети X (прежнее название Twitter).

Нетаньяху добавил, что силы Израиля готовятся к ответному наступлению. И оно будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Какие именно премьер имел в виду — он не указал.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС. После Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны задействует всю свою мощь с целью уничтожить ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям.