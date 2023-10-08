Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 55 0

Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Чем все закончится?

Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

Фото: REUTERS / Ammar Awad

Читайте нас в: Дзен Новости

Большинство проникнувших на территорию Израиля боевиков ХАМАС были уничтожены. Можно считать, что первый этап операции «Железные мечи» завершен. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в самом начале затяжной войны, развязанной ХАМАС. В эти часы заканчивается первый этап уничтожения большей части сил противника на нашей территории», ― заявил он в соцсети X (прежнее название Twitter).

Нетаньяху добавил, что силы Израиля готовятся к ответному наступлению. И оно будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Какие именно премьер имел в виду — он не указал.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС. После Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны задействует всю свою мощь с целью уничтожить ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям.

+7° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:47
Самая важная трапеза: назван лучший вариант завтрака для здоровья
5:28
Почему возникает паническая атака и чем она отличается от приступа тревоги?
5:06
Америке не впервой: Грузия обвинила США в подготовке беспорядков в стране
4:43
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
4:21
Исторический момент: что РФ даст старт поставок газа в Узбекистан через Казахстан
4:04
Погибла блогер и подруга Виктории Бони — Анна Гуту

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Проклятие «Ералаша»: почему юные звезды тележурнала уходили из жизни так рано
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России