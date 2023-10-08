Бруно Марс отменил концерт в Израиле на фоне обстрелов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Многие туристы приехали в страну именно для того, чтобы вживую услышать кумира.

Бруно Марс отменил концерт в Израиле на фоне обстрелов

Фото: www.globallookpress.com / Wiese/face to face

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле должен был состояться концерт американского певца Бруно Марса, однако он был отменен на фоне обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом израильские организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях.

«Концерт Бруно Марса отменяется», — указано в публикации.

Организаторы отметили, что все денежные средства будут автоматически возвращены на счет покупателей. Они также выразили слова поддержки местным жителям и ВС страны.

После начала эскалации палестино-израильского конфликта СМИ напугали поклонников Бруно Марса, сообщив о его исчезновении. Позже стало известно, что артист, прибывший в Израиль на гастроли, экстренно покинул страну со своей командой.

Также сообщается, что россияне начали обращаться в представительство РФ при Палестинской национальной администрации. Они просят об эвакуации из сектора Газа. Все сообщения фиксируются и учитывают, однако на фоне продолжающихся боевых действий конкретных решений о вывозе граждан РФ пока не было, рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал о последних новостях вокруг конфликта Израиля и Палестины.

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