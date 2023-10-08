Посол РФ доложил, что у россиян есть возможность покинуть Израиль
Две российские авиакомпании в Израиле работают с ограничениями в ночное время.
Фото, видео: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA; 5-tv.ru
Граждане России сейчас при желании могут уехать из Израиля, так как самолеты продолжают летать. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Вопрос об эвакуации, по словам Анатолия Дмитриевича, является преждевременным. Он отметил, что одна израильская авиакомпания продолжает работать в полном объеме. Собеседник при этом добавил, что две российские авиакомпании функционируют с некоторым ограничением в ночное время.
«Так что возможность покинуть территорию, охваченную конфликтом имеется. Если будет ситуация развиваться в другом направлении, будем внимательно на это реагировать», — поделился Викторов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив перенесли на 9 октября. По расписанию перелет должен был состояться 8 октября в 5:30 по местному времени. Потом время вылета перенесли на 12:00. Наконец, было принято решение отложить полет до завтрашнего дня.
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