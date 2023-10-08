Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив перенесли на 9 октября
Перелетам в обратном направлении также назначили другую дату. Когда все-таки можно будет отправиться в Израиль?
Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
Из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле авиакомпания Red Wings перенесла сегодняшний рейс из Сочи в Тель-Авив на завтра, 9 октября. Как стало известно 5-tv.ru, такое решение принято, потому что вторжение боевиков палестинско-исламистского движения ХАМАС в еврейское государство несет прямую опасность пассажирам.
С 8 на 9 октября перенесли рейсы WZ4311 из Сочи в Тель-Авив и WZ4312 по обратному направлению.
Изначально перелет должен был состоятся 8 октября в 5:30 по местному времени. Затем авиакомпания перенесла его на 12:00. Сейчас же приняли решение отложить полет до завтрашнего дня. Обратный рейс также, если все будет в порядке, должен состоятся на следующие сутки.
Перелеты с пересадками тоже были перенесены. Пассажирам, чьи рейсы отменили, дали возможность вернуть билеты или заменить их на перелет с более поздней датой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация ввела ограничения на вылеты из России в Израиль.
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