Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 45 0

Какую именно поддержу окажет Белый дом еврейскому государству?

Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден принял решение оказать помощь Израилю. Лидер Штатов уже распорядился отправить дополнительную поддержку еврейскому государству в связи с нападением боевиков ХАМАС. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Сегодня утром команда по вопросам национальной безопасности проинформировала президента и вице-президента о ситуации в Израиле. Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», — говорится в заявлении.

Но Белый дом пока не уточнял, какого рода помощь будет оказана Израилю.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне сектор Газа обрушил на Израиль массированный ракетный удар. В сообщении Армии Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество жертв после обстрелов в Израиле превысило 600 человек.

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