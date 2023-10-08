Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС
Какую именно поддержу окажет Белый дом еврейскому государству?
Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN
Президент США Джо Байден принял решение оказать помощь Израилю. Лидер Штатов уже распорядился отправить дополнительную поддержку еврейскому государству в связи с нападением боевиков ХАМАС. Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Сегодня утром команда по вопросам национальной безопасности проинформировала президента и вице-президента о ситуации в Израиле. Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», — говорится в заявлении.
Но Белый дом пока не уточнял, какого рода помощь будет оказана Израилю.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне сектор Газа обрушил на Израиль массированный ракетный удар. В сообщении Армии Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В ХАМАС же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее 5-tv.ru писал, что количество жертв после обстрелов в Израиле превысило 600 человек.
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