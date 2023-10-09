Силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»*

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Алина Крылова
Алина Крылова 42 0

Израильские военные взяли под контроль ход противостояния и готовятся вытеснить боевиков со своих территорий.

Силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»*

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

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Тема:
Арабо-израильский конфликт Обострение палестино-израильского конфликта

За ночь истребители, вертолеты и артиллерия Израиля поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада»* в секторе Газа. Об этом официально сообщили в Минобороны армии в ночь на 9 октября.

После того, как Палестинская автономия буквально забросала ЦАХАЛ ракетами с беспилотников, военным из Израиля удалось частично переломить ход военных действий. Наиболее активной атаке подверглись дома командиров ХАМАСА, а также башни движения. Уже в ближайшее время ЦАХАЛ планирует усилить натиск в этой зоне с расчетом на скорую капитулляцию боевиков.

«Мы нанесли удары по около 500 террористическим объектам и инфраструктуре ХАМАСА и будем продолжать это делать», — говорится в официальном заявлении.

Утверждается, что огню подверглись семь командных центров ХАМАС, здание, которое использовалось высокопоставленным военным военно-морских сил ХАМАС, и командный центр «Исламского джихада». Кроме того, нанесены удары по многочисленным многоэтажным зданиям. Всего нейтрализовано более сотни боевиков, часть из них взята в плен. Попытки террористов пресечь границу были также предотвращены прицельным огнем.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему беспилотники от Палестины стали камнем преткновения для обороны Израиля.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

Тема:
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