Австрия отказалась помогать палестинцам в ответ на действия ХАМАС
Глава МИД Австрии Шалленберг: Вена приостанавливает финансирование Палестины
Фото: www.globallookpress.com / Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael G
Какие в дальнейшем меры будут приняты против боевиков палестинско-исламского движения?
Вена приняла решение приостановить финансирование в качестве поддержки Палестины, отвечая тем самым на действия палестинско-исламского движения ХАМАС. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Мы приостановим на время все австрийские платежи по сотрудничеству в области развития с (палестинцами. — Прим. ред.)», — сказал он в эфире телеканала ORF.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге странв. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля.
Обезумели от горя: как конфликт в Израиле рушит жизни людей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.
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