В США заявили о возможной наземной операции Израиля в секторе Газа

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

Попросил ли Иерусалим у Вашингтона активизировать сотрудничество?

В США заявили о возможной наземной операции Израиля в секторе Газа

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Арабо-израильский конфликт Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль может начать широкомасштабное наземное наступление в секторе Газа против боевиков палестинского движения ХАМАС в ближайшие один-два дня. Такую вероятность допускают в правительстве США.

«Официальные лица США ожидают, что израильское правительство начнет наземное вторжение в густонаселенный сектор Газа в ближайшие 24–48 часов», — говорится в публикации The Washington Post.

Также указывается, что власти Израиля попросили Штаты нарастить сотрудничество по обмену разведданными о ситуации в южном Ливане.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля. Израильская армия (ЦАХАЛ) же сообщила об ответной операции. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»*.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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