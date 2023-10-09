В США заявили о возможной наземной операции Израиля в секторе Газа
Попросил ли Иерусалим у Вашингтона активизировать сотрудничество?
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
Израиль может начать широкомасштабное наземное наступление в секторе Газа против боевиков палестинского движения ХАМАС в ближайшие один-два дня. Такую вероятность допускают в правительстве США.
«Официальные лица США ожидают, что израильское правительство начнет наземное вторжение в густонаселенный сектор Газа в ближайшие 24–48 часов», — говорится в публикации The Washington Post.
Также указывается, что власти Израиля попросили Штаты нарастить сотрудничество по обмену разведданными о ситуации в южном Ливане.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля. Израильская армия (ЦАХАЛ) же сообщила об ответной операции. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»*.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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