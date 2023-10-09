«Мы начали»: Нетаньяху опубликовал кадры авиаударов по сектору Газа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

Нетаньяху опубликовал кадры авиаударов по сектору Газа

«Мы начали»: Нетаньяху опубликовал кадры авиаударов по сектору Газа

Фото: ABIR SULTAN / POOL / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт набирает обороты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об ударе по сектору Газа. Армия страны (ЦАХАЛ) наносит авиаудары по объектам противника.

«Мы начали. Израиль победит», — прокомментировал он.

В своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.) он опубликовал кадры мощных ударов, наносимых с воздуха. Запечатлены страшные взрывы, в результате которых дома просто рассыпаются, а на месте, где раньше были здания, остаются лишь пыль и дым.

Палестинское движение ХАМАС подтвердило атаку.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху пообещал жесткий ответ боевикам ХАМАС, который изменит лицо Ближнего Востока.

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