В ХАМАС заявили о готовности к перемирию

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 39 0

ХАМАС: среди заложников есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне

В ХАМАС заявили о готовности к перемирию

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Смогут ли конфликтующие стороны достичь прекращения огня в ближайшее время?

Заместитель главы ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Al Jazeera заявил о готовности обсуждать с Израилем перемирие.

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«ХАМАС открыт всех политических диалогов», — так ответил Марзук на вопрос журналистов о готовности обсуждать возможное прекращение огня.

Также сообщается, что палестинская группировка взяла в заложники «десятки» человек, в том числе с гражданством России и Китая.

«ХАМАС захватил „десятки“ израильтян с двойным гражданством, в том числе с гражданством России и Китая», — говорится в публикации.

Прежде сообщалось, что боевики ХАМАС начали угрожать казнями израильских пленных в ответ на удары армии Израиля по сектору Газа.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. Также боевики ХАМАС тогда проникли в приграничные районы на юге страны.

Позднее в ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В израильской армии сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Известно, что палестинские боевики в ходе столкновений брали в плен мирных жителей. Кроме того, в посольстве РФ в Израиле подтвердили гибель одного россиянина.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС принял решение о прекращении помощи Палестине из-за атаки на Израиль.

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