Международная реакция на палестино-израильский конфликт: главное

Разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт выявил противоположные взгляды в мире на пути разрешения проблемы, тлеющей не первое десятилетие.

По всему миру уже звучат отголоски конфликта между Израилем и Палестиной. Стремительно дорожает нефть, авиакомпании отменяют авиарейсы. Основные усилия по выходу из кризиса предпринимает дипломатия. Но если Запад, по традиции, использует кризис в своих интересах, Россия предлагает решить проблему в корне: признать Палестину, как отдельное независимое государство. И главное — прекратить огонь, иначе загорится весь регион.

Ближний Восток в центре внимания всей планеты. И первые переговоры по существу прошли с руководством одной из влиятельнейших организаций региона — Лигой арабских государств (ЛАГ) — в доме приемов МИД.

Министр иностранных дел Сергей лавров и генсек ЛАГ Ахмед Абу-Альгейт встречались недавно в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. И вряд ли кто-то предполагал, что последовавший за этой встречей визит генсека ЛАГ в Москву пройдёт в таком контексте. Повестка встречи подверглась серьёзной переверстке, ключевое внимание было отдано обострению палестино-израильского конфликта.

Позиция России: сейчас самое главное — остановить кровопролитие. Жертвы среди мирного населения недопустимы. Но никакое перемирие не будет долгосрочным, пока государство Палестина существует не для всех.

«Нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен. <…> Необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения», — сказал Лавров.

Но не все заинтересованы в мирном решении. Израиль, безусловно, переживший одну из самых кровавых атак за всю свою историю, жаждет мести. Эту атаку уже называли «израильским 11 сентября». После атак на башни-близнецы в Нью-Йорке США начали войну в Афганистане, а затем — в Ираке. ЦАХАЛ уже обрушил сотни тонн бомб на Газу — один из самых густонаселенных районов мира. Три миллиона человек живут на клочке земли в 365 квадратных километров. В отношении палестинцев официально объявлена самая жестокая карательная операция за всю историю конфликта.

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно», — сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

И сейчас Россию и мир больше всего беспокоит, как бы от фитиля, зажженного на «святой земле», не сдетонировал весь Ближний Восток.

«Пока что мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации. Велик риск вовлечений третьих сил в этот конфликт. Очень важно как можно скорее нащупать пути перехода к некому переговорному процессу с тем, чтобы все-таки сбить эту эскалацию и выйти из режима силового решения», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то время, пока Россия предлагает мирные инициативы, США провоцируют эскалацию. К берегам Израиля направлена авианосная группа в составе авианосца «Джеральд Форд», крейсера и четырех эсминцев, но это запоздалые меры. Атака ХАМАС — безусловный провал израильских и американских спецслужб.

Госсекретарь США Энтони Блинкен фактически признал этот факт. На вопрос журналистки«Признаете ли Вы, что это был провал разведки?» Блинкен смог пообещать только во всем разобраться.

«У нас будет достаточно времени, у израильтян будет достаточно времени, чтобы разобраться в этом. У всех нас будет время, чтобы разобраться в этом», — сказал госсекретарь США.

В американских властных кругах распространено мнение, что ХАМАС сам не мог подготовить столь масштабную операцию. Ему, якобы, помогали. И виновных назначили почти сразу. Вот статья Wall street Journal. В ней указывается, что вместе с палестинскими боевиками над планом нападения работали офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции, они встречались в Бейруте. Американский сенатор Линдси Грэм обвинил также в своем твиттере Иран, а затем призвал в эфире Fox news немедленно нанести по исламской республике удар.

«Я был на телефоне весь день, и говорил всем нашим союзникам, тем у кого есть связи с Ираном, я говорил, что если „Хезболла“ нападёт на Израиль, то надо будет первым делом разбомбить иранские запасы нефти. Если „Хезболла“ нападет на Израиль, то они заплатят за это», — заявил Линдси Грэм.

И военная помощь, направленная Соединенными Штатами Израилю выглядит так, будто тот собирается воевать вовсе не с ближайшим соседом. В списке вообще нет наземной техники.

А пока на территории США свой арабо-израильский конфликт. В Вашингтоне подрались две группы протестующих: одни вышли митинговать за арабов, другие — за евреев. И к сожалению для всего мира — это единственное последствие, с которым могут столкнуться США на своей территории, поддерживая эскалацию конфликтов в далеких от них краях.

Ранее политолог Юрий Светов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, что США задумались о том, стоит ли им ввязываться в конфликт вокруг Тайваня, с учетом того, что происходит сейчас на Украине и Ближнем Востоке.