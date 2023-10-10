«Мы только начали»: премьер Израиля анонсировал атаку на ХАМАС

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Нетаньяху анонсировал масштабную атаку на ХАМАС

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Ситуация на Ближнем востоке накаляется — Биньямин Нетаньяху пообещал полномасштабную войну движению ХАМАС, а боевики грозят публично казнить израильских заложников.

Ситуация накаляется в скаждым часом. Власти Израиля и представители группировки ХАМАС обменялись жесткими угрозами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху обратился к нации и анонсировал небывалую по силе атаку.

Палестинские боевики в свою очередь обещали казнить пленных в ответ на любые удары в свою сторону. Изменить карту Ближнего Востока раз и навсегда — именно такую цель поставил, по крайней мере на словах, Нетаньяху.

Он объявил о начале наземной операции в секторе Газа, целью которой является полное уничтожение группировки ХАМАС. Только за первый час были нанесены удары почти по двум тысячам объектов на территории Палестины.

Точное количество намеченных целей в Израиле не называют, но удары приходятся практически на всю территорию палестинской автономии. Сам Нетаньяху обратился к населению только поздним вечером — когда операция уже была в разгаре — но подчеркнул главное: основной заокеанский союзник его не покинул.

«Мы начали, и я подчеркиваю, что мы только начали. Враг хотел войны — получит войну. Мы идем в наступление. Наши враги в регионе понимают значение американского авианосца здесь. То, что вы видите сейчас в Газе — только начало», — заявил премьер Израиля.

В Вашингтоне и вправду распечатали копилку ради помощи главному своему союзнику на Ближнем Востоке. США отправляют ракеты и патроны, а в Белом доме уже обещают выделить и дополнительную денежную помощь. Позиция американского истеблишмента показательно едина: госсекретарь Энтони Блинкен даже удалил свой пост двухдневной давности с призывом к обеим сторонам прекратить огонь.

Делать этого не собираются и в ХАМАС. Там пообещали на любую атаку со стороны армии Израиля, казнить одного пленного и делать это публично. За последние трое суток войны они взяли в плен более сотни человек, большинство из которых гражданские.

«Мы продолжаем вести бои во многих местах, у нас еще есть резервы, в том числе техника и люди и оружие. И мы продолжаем брать пленных! Вопрос пленных — это стратегический вопрос! И мы не будем вести переговоры по этому поводу, пока продолжается агрессия против нас!» — заявил представитель бригады «Аль-Кассам» Абу Убайды.

Бойцы ХАМАС показали, что обладают весьма грозным арсеналом, который к тому же хорошо укрыт от израильских обстрелов. Он находится под землей. На поверхности жертвами и пострадавшими от израильских ударов становятся в том числе мирные жители, женщины и дети.

В Иерусалиме объявили еще и тотальную блокаду палестинских территорий. Там отключили подачу электричества и воды. Все это поступало именно из Израиля, пока вентиль показательно не перекрыли.

Также заблокировали и возможность доставлять в регион еду. После этого президент автономии Махмуд Аббас обратился к ООН с просьбой повлиять на руководство Израиля, и его призыв был в Нью-Йорке услышан.

«Я глубоко расстроен заявлением о том, что Израиль начнет полную блокаду сектора Газа, туда ничего не будет разрешено — ни электричества, ни еды, ни топлива. До этих боевых действий гуманитарная ситуация в секторе Газа была чрезвычайно тяжелой; теперь оно будет только ухудшаться в геометрической прогрессии», — считает генсек ООН Антониу Гуттериш.

В самом Израиле появляется все больше видеосвидетельств первых часов нападения на еврейские кибуцы. В одном из них обнаружили больше ста погибших.

Общее число жертв уже вплотную подошло к тысяче человек. Больше всего погибших среди посетителей музыкального фестиваля. Несколько часов назад в сеть выложили кадры того, как посетители на машине пытались сбежать от террористов, но попали в засаду.

Накаляется обстановка и на ливано-израильской границе. Там уже зафиксировали первые ракетные обстрелы, жертвами которых стали четыре бойца военизированной ливанской шиитской группировки Хезболла. В ответ группировка объявила мобилизацию и открыла огонь по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле обнаружено порядка 1500 тел палестинских боевиков движения ХАМАС.

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