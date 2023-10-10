«Ситуация трудная»: в секторе Газа заявили об истощении запасов лекарств
В секторе Газа заявили об истощении запасов лекарств
Фото: Reuters / STRINGER
Палестинская сторона также считает, что ЦАХАЛ препятствует въезду конвоев с медикаментами.
В палестинском секторе Газа заканчиваются запасы лекарств после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом заявила глава Минздрава Мэй Кайле, Иерусалим препятствует въезду конвоев с медикаментами в анклав.
«Ситуация очень трудная, запасы лекарств в секторе Газа заканчиваются. Мы подготовили конвои для Газы, но Израиль препятствует их въезду», — сказала она в беседе с телеканалом Al Hadath.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила начало проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ наносит авиаудары по объектам ХАМАС в Газе.
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