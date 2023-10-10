«Ситуация трудная»: в секторе Газа заявили об истощении запасов лекарств

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

В секторе Газа заявили об истощении запасов лекарств

«Ситуация трудная»: в секторе Газа заявили об истощении запасов лекарств

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинская сторона также считает, что ЦАХАЛ препятствует въезду конвоев с медикаментами.

В палестинском секторе Газа заканчиваются запасы лекарств после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом заявила глава Минздрава Мэй Кайле, Иерусалим препятствует въезду конвоев с медикаментами в анклав.

«Ситуация очень трудная, запасы лекарств в секторе Газа заканчиваются. Мы подготовили конвои для Газы, но Израиль препятствует их въезду», — сказала она в беседе с телеканалом Al Hadath.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила начало проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ наносит авиаудары по объектам ХАМАС в Газе.

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