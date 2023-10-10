Армия Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала масштабную атаку на объекты палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом объявили военные Израиля.

«Армия обороны Израиля начинает крупномасштабную операцию против объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — указано в сообщении армейской пресс-службы в ее официальном Telegram-канале.

Известно, что израильская авиация наносит удары по целям в Газе. По данным ЦАХАЛ, поражены были арсенал и командный пункт противника в Джебалии.

Между тем, в израильском городе Беэр-Шева, а также в пустыне Негев прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Израиля Нетаньяху опубликовал кадры авиаударов по сектору Газа.