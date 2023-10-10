Все из-за спиртного? Психолог Степанова вынесла вердикт по ситуации с грудью Славы

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 29 0

Психолог Степанова: шрамы на груди у Славы не могли появиться из-за алкоголя

Все из-за спиртного? Психолог Степанова вынесла вердикт по ситуации с грудью Славы

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Мог ли алкоголь привести к осложнениям у знаменитости?

Певица Слава, которая продолжает конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, не могла получить осложнения после увеличения груди из-за любви к спиртному. Об этом на YouTube-канале заявила психолог Вероника Степанова.

Исполнительница обвинила медийного врача в том, что он некачественно провел ей операцию по увеличению груди. По мнению звезды, после вмешательства ее грудь стала ассиметрична, кроме того, на ней остались заметные шрамы.

В ответ Хайдаров обвинил Славу в нарушении правил реабилитации, в том числе в злоупотреблении спиртным. Как отмечает издание 7Дней.ru, знаменитость никогда не скрывала, что любит выпить.

Но горячительные напитки она начала употреблять как раз после неудачной пластики. А, по мнению Степановой, алкоголь в принципе никак не мог повлиять на проблемы, о которых говорит певица.

«Назвать Славу пьяницей трудно, она не Волочкова. Такое количество концертов давать… Нет, конечно! Сказать, что у тебя такие шрамы, потому что ты выпила, — ну, это смешно! Для этого существует медицинская экспертиза, в ходе которой врачебные ошибки, надеюсь, будут доказаны. Когда одна грудь выше другой потому, что пациентка выпила? Замечательно! Нет, совершенно очевидно, что это — хирургические ошибки», — считает психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Слава столкнулась с новой проблемой из-за Хайдарова.

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